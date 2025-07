Unbekannte brechen Zigarettenautomaten in Wertinger Ortsteil auf

Unbekannte haben in den vergangenen Wochen in Geratshofen einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Laut Polizei wurde der Automat in der Gewerbestraße zwischen dem 6. Mai und dem 1. Juli gewaltsam geöffnet. Der entstandene Sachschaden liege nach ersten Schätzungen bei etwa 1000 Euro. Wie hoch der Wert der gestohlenen Zigaretten und des Geldes ist, müsse noch ermittelt werden. Die Polizei geht von einem besonders schweren Diebstahl aus und bittet um Hinweise von Zeugen unter den Telefonnummern 08272/99510 (Polizeistation Wertingen) oder 09071/560 (Polizeiinspektion Dillingen). (AZ)

