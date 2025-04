Unbekannte entwenden Ortsschild in Hirschbach

Bisher unbekannte Täter haben in der Wortelstetter Straße in Hirschbach ein Ortsschild entwendet. Außerdem sind in der Sankt-Peter-Straße mehrere gemeindliche Baumnummernschilder verschwunden. Darüber informiert die Polizei.

Im Wertinger Ortsteil Hirschbach sind verschiedene Schilder verschwunden

Die Tat hat sich zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt vor dem Mittwoch, 26. März, ereignet. Der Wert der gestohlenen Schilder beläuft sich der Polizei zufolge auf etwa 700 Euro. Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet unter der Telefonnummer 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)