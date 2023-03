Unbekannter fährt in Wertingen ein Auto an und sucht das Weite

Mit einem Fall von Unfallflucht hat es die Polizei in Wertingen zu tun. In der Fritz-Sauer-Straße wurde ein Wagen angefahren.

In Wertingen ist am Donnerstag zwischen 10.10 Uhr und 11.15 Uhr ein schwarzer Seat Ibiza angefahren und beschädigt worden. Der Wagen war am Kindergarten in der Fritz-Sauter-Straße geparkt.

Die komplette linke Fahrzeugseite wurde dabei durch ein bisher unbekanntes rotes Fahrzeug beschädigt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 4000 Euro an. Der Unfallverursacher flüchtete laut Polizeibericht von der Unfallstelle, obwohl er den Schaden hätte bemerken müssen. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)