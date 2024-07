Unbekannte fotografieren 32-Jähriger in Wertingen unter den Rock

Zwei unbekannte Männer haben am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr in einer Supermarktfiliale in der Industriestraße eine 32-jährige Frau unter ihrem Rock fotografiert. Die Männer beleidigten die Frau, als sie sie darauf ansprach. Danach flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort.

Polizei Wertingen bittet um Hinweise auf die Täter

Wie die Polizei mitteilt, fotografierten die Männer die Geschädigte im Kassenbereich des Supermarkts. Seit 2021 steht das sogenannte „Upskirting“ unter Strafe. Täter erwartet eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizeistation Wertingen unter der Telefonnummer 08272/99510 zu melden. (AZ)