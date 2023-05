Unbekannte Person beschädigt Jesusfigur bei Wertingen

Ein Unbekannter hat einer Jesusfigur an einem Radweg zwischen Wertingen und Untertürheim beide Beine abgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bei der Polizeistation in Wertingen ist am Freitag eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung an einer Jesusfigur erstattet worden. Diese ist an einem Radweg zwischen Wertingen und Unterthürheim angebracht. Die unbekannte Person hat an der Jesusfigur, welche an einem Wegkreuz angebracht ist, die beiden Beine der Figur abgebrochen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Hinweise. (AZ)