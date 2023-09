Unbekannte verstopfen öffentliches WC in Wertingen

In einer öffentlichen Toilette in der Wertinger Mühlgasse haben Unbekannte die WCs verstopft. Die Polizei sucht nun die Täter - und Zeugen.

Zu einer Sachbeschädigung kam es zwischen Mittwoch, 10 Uhr, und dem Donnerstag, 9.40 Uhr, in einem öffentlichen WC in der Mühlgasse in Wertingen. Dort stopften Unbekannte erhebliche Mengen an Papier in die WCs und warfen feuchtes Papier an die Wände.

Der Reinigungsaufwand wurde mit ca. 500 Euro beziffert. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/9951-0 um Zeugenhinweise. (AZ)