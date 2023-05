Unbekannte zerkratzen geparktes Auto

Das geschieht am Donnerstagabend - die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In Wertingen wurde am Donnerstag zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr in der Augsburger Straße auf dem Parkplatz „Stadtmühle“ ein grauer Nissan Qashqai im Bereich der rechten Fahrzeugseite verkratzt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet unter der Telefon 08272/9951-0 um Zeugenhinweise. (AZ)