Unbekannter bricht in Wertinger Bäckerei ein

In eine Bäckerei in der Wertinger Hauptstraße ist in der Nacht auf Donnerstag ein Einbruch verübt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

In eine Bäckerei in der Wertinger Hauptstraße ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Zeit von Mittwochabend, 17.15 Uhr, auf Donnerstag, 5.30 Uhr.

Der Einbrecher nimmt in Wertingen den Tresor mit

Im Verkaufsraum wurden die Kasse beschädigt und ein Tresor entwendet, indem sich ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag befand. Den Schaden am Gebäude und an der Kasse gibt die Polizei mit etwa 100 Euro an. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)