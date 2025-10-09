Icon Menü
Wertingen

Unbekannter schneidet in Wertingen Dach von Kleinwagen auf

Kratzer im Lack oder eine Delle am Heck: Wenn Autos beschädigt werden, dann meist dort. In Wertingen hat sich ein Unbekannter an einem Mini an anderer Stelle zu schaffen gemacht.
    •
    •
    •
    In Gottmannshofen hat ein Unbekannter das Dach eines Kleinwagens zerschnitten.
    In Gottmannshofen hat ein Unbekannter das Dach eines Kleinwagens zerschnitten. Foto: Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)

    Im Wertinger Stadtteil Gottmannshofen ist am Pappelweg ein Auto beschädigt worden – und das auf kuriose Weise: Ein bislang Unbekannter hat dort laut Polizei im Zeitraum zwischen dem 6. Oktober, 10 Uhr, und dem 8. Oktober, 9.30 Uhr, das Dach eines schwarzen Mini mit einem Messer aufgeschnitten. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizeistation Wertingen unter 08272/99510 entgegen. (AZ)

