Unbekannter schneidet in Wertingen Dach von Kleinwagen auf

Im Wertinger Stadtteil Gottmannshofen ist am Pappelweg ein Auto beschädigt worden – und das auf kuriose Weise: Ein bislang Unbekannter hat dort laut Polizei im Zeitraum zwischen dem 6. Oktober, 10 Uhr, und dem 8. Oktober, 9.30 Uhr, das Dach eines schwarzen Mini mit einem Messer aufgeschnitten. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizeistation Wertingen unter 08272/99510 entgegen. (AZ)
Wertingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden