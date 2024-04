Unbekannter stiehlt in Wertingen Geld aus gefundenem Geldbeutel

Eine 33-Jährige verliert in einem Wertinger Baumarkt ihre Geldbörse. Als die Frau sie wieder findet, fehlt darin das Bargeld.

Wegen der Unterschlagung eines Fundes ermittelt die Polizei in Wertingen. Eine 33-Jährige hatte sich am Montag gegen 13.30 Uhr in einem Baumarkt in der Donauwörther Straße aufgehalten. Mutmaßlich beim Aufladen von Sandsäcken fiel ihre Geldbörse aus der Jacke. An der Kasse bemerkte die 33-Jährige den Verlust.

Unbekannter stiehlt in Wertingen 225 Euro

Die Suche führte schließlich zur Geldbörse, die allerdings an einer ganz anderen Stelle lag. Ein bisher Unbekannter hatte daraus einen Bargeldbetrag von 225 Euro entnommen. Die Polizeistation Wertingen ermittelt wegen Fundunterschlagung und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (AZ)