Und plötzlich ist Heimatschutz wieder ein Thema

80 teils hochrangige Reservisten und viele Ehrengäste besuchen die Jubiläumsfeier in Wertingen. An die Anwesenden ergeht ein ungewöhnlicher Appell.

Im Landgasthof Stark in Gottmannshofen fand die große Jubiläumsfeier zu 60 Jahren Reservistenarbeit in Nordschwaben und 50 Jahren Kreisgruppe Schwaben-Nord statt. Umrahmt wurde die Feierlichkeit vom Reservistenmusikzug Nordschwaben König Ludwig. Bei der Begrüßung durch Oberstabsfeldwebel der Reserve Werner Wölfel galt der Gruß zahlreichen Ehrengästen.

Mit Stolz blicke man auf eine in "Jahrzehnten gewachsene und bewegte Tradition" zurück, so Wölfel. Eine erfolgreiche Zeit als Reservisten und Reservistinnen in den Landkreisen Augsburg-Land, Dillingen/Donau und Donau-Ries. Der Kreisverband Donauwörth wurde im Jahr 1962 gegründet. "Als Heimat von derzeit 30 Reservistenkameradschaften, neun Schießsportgemeinschaften und einem Reservistenmusikzug Nordschwaben König-Ludwig zählen wir 1300 Kameradinnen und Kameraden zu unserer Kreisgruppe", so Kreisvorsitzender Werner Wölfel.

Heimatschutz wird wieder ein Thema

Der stellvertretende Landesvorsitzende, Oberst der Reserve Hans Jürgen Schraut hielt die Festrede. "Seit der deutschen Einheit vor 32 Jahren ist es wieder modern, heimatverbunden zu sein", so der Redner. "Wir Reservisten sind die Reserve, unsere vornehmste Aufgabe ist der Schutz der Heimat, wie hier seit 60 Jahren gelebt, auch in Europa in Zeiten, in denen der Heimatschutz niemand in Politik und Streitkräften sonderlich interessiert hat. Zur aktuellen Weltlage ist die Wiederkehr des Heimatschutzes in der Bundeswehr wieder aktueller denn je. " Die Welt habe sich mit dem 24. Februar fundamental verändert – es herrscht Krieg in Europa. Ein Diktator hat die Ukraine überfallen, Kiew liege näher an München als Rom. Weiter sagte der Redner, dass der Heimatschutz zurück ist und Heimatschutzregimenter aufgestellt werden sollen, das erste in Bayern. Er richtete die Bitte an die Versammlung, im Verband geeignete Reservisten und Reservistinnen zu finden, die sich dafür bereitstellen ließen.

Grußworte kamen von einzelnen Ehrengästen, darunter auch MdL Wolfgang Fackler, Oberstleutnant Marco Baark vom Informationsbataillion 292 und nicht zuletzt Oberstleutnant André Schäfer. Sie stellten fest, dass die Reserve eine Säule der Sicherheit sei und sie Flagge zeige für unser Land. Frieden sei ein großes Gut und durch nichts zu ersetzen.

Oberstleutnant Schäfer verlieh das Reservistenverdienstkreuz des Landeskommandanten Bayerns an Stabsfeldwebel a. D. Wolfgang Zinnecker. Dieser war von 1996 bis 2004 Feldwebel für Reservistenangelegenheiten, ist Mitglied im Reservistenverband seit 2004 und danach seit 2005 stellvertretender Kreisvorsitzender in der Kreisgruppe Schwaben-Nord. Er gehört zum herausgehobenen Personenkreis der Unteroffiziere mit Portepee der Kreisgruppe Schwaben-Nord.

Die Reservisten versprechen Sicherheit in unsicheren Zeiten

Landrat Markus Müller sagte: "Wir leben in einer schwierigen Zeit. Dabei ist es gut zu wissen, Sie an unserer Seite zu haben. Dabei stehen die Gemeinschaft und Teamgeist im Vordergrund. Wir können uns auf unsere Reserve verlassen und wir brauchen sie. Der Landrat übergab den Landkreiskrug an Werner Wölfel.

Einen Rückblick in einer Präsentation über die Geschichte der Kreisgruppe Schwaben-Nord hielt der stellvertretende Kreisvorsitzende Matthias Alram. Zum Abschluss wurden noch die Bayernhymne und die Nationalhymne gesungen.

Auszeichnung für langjährige Kameraden

Zahlreiche Ehrungen für Verdienste um die Reservistenarbeit nahmen einen breiten Raum der Veranstaltung ein. Für 25 Jahre wurden geehrt: Andreas Zanggl (Gremheim), Anton Schön (Gremheim), BKV-Kreisvorsitzender bis Juni 2022. Für 40 Jahre ausgezeichnet: Klaus Jäger (Meitingen); Erwin Leberle (Holheim), Stefan Welti (Mertingen), 50 Jahre: Albert Haß (Oberndorf), Horst Schweidler (Marxheim) und Andreas Weiß (Wemding). Für besondere Verdienste im Mandat/Ehrenamt erhielten die Bronzenadel: Hauptfeldwebel der Reserve. Jörg Gedrich (Holheim); Gefreiter der Reserve Johann Schiele (Holheim).

Silbernadel: Stabsunteroffizier der Reserve Matthias Alram (Wolferstadt), Stabsfeldwebel der Reserve Hermann Brunner (Ederheim), Stephan Hippmann (Holheim), Unteroffizier der Reserve Johann Kratzer (Wortelstetten), Hauptgefreiter der Reserve Erwin Leberle (Holheim) und Fahnenjunker der Reserve Klaus Noortwyck (Wortelstetten). Die Goldnadel, als höchste Auszeichnung des Reservistenverbandes, bekam Obergefreiter der Reserve Karl Wallrath (Holheim).