Wertingen

17:45 Uhr

Und wieder ist ein Bach verschmutzt

Plus Erst wurde der Aufbach in Roggden von einem Abwasserpilz geplagt. Nun ist am Mühlbach bei Hohenreichen das Gleiche passiert. Im Gespräch ist erneut eine Biogasanlage – der Betreiber bietet volle Transparenz und Mithilfe an.

Von Benjamin Reif

Der Mühlbach ist ein idyllisches kleines Gewässer, das von Hohenreichen aus nach Frauenstetten plätschert. Doch leider scheint ihm Ähnliches widerfahren zu sein, wie erst vor wenigen Monaten dem Aufbach in Roggden: Im Mühlbach wurde ein Abwasserpilz nachgewiesen, wie das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt hat.

