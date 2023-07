Unfall mit Mähfahrzeug: Fahrer übersieht bei Wertingen Gegenverkehr

Als er einen Sicherungswagen überholen will, bemerkt ein Autofahrer erst spät, dass ihm ein Pkw entgegenkommt. Der Fahrer kommt glimpflich davon. Nicht so sein Auto.

In Wertingen hat es am Montag nicht nur einmal gekracht: Am Gottmannshofer Kreisel flüchtete ein Pkw-Fahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw. Und auch auf der Staatsstraße 2033 bei Wertingen kam es gegen 9 Uhr zu einem Unfall. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 26-jähriger VW-Fahrer wollte dabei auf der Staatsstraße einen Sicherungsanhänger der Straßenmeisterei ausweichen, der dort wegen Mäharbeiten zur Absicherung abgestellt war.

Fahrer übersieht Gegenverkehr: Totalschaden am Auto

Dabei übersah er jedoch einen im Gegenverkehr entgegenkommenden Pkw und zog wieder zurück nach rechts. Daraufhin rutschte der VW in den Straßengraben und touchierte den Mäharm des Straßenmeistereifahrzeugs. Am VW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5000 Euro, der Mäharm wurde hingegen nur leicht beschädigt. (AZ)

