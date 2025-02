Unfallflucht nach Spiegelkollision bei Wertingen

Zu einer Unfallflucht ist es am Donnerstag in Wertingen gekommen. Gegen 18.25 Uhr befuhr eine 59-jährige Mazda-Fahrerin die Staatsstraße 2036 in Richtung Wertingen. Kurz vor Geratshofen kam ihr nach Polizeiangaben ein bisher unbekannter Fahrzeugführer entgegen. Es kam zur Kollision der Außenspiegel der Fahrzeuge. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und beging damit Fahrerflucht. Am Mazda entstand ein Unfallschaden von etwa 300 Euro. Die Polizeistation Wertingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)

