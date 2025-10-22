Unsinn oder Sinn? Wertinger Senioren informieren sich

Die Unsicherheit bei Nahrungsergänzungsmitteln ist groß und das Angebot ist riesig. Nahrungsergänzungsmittel sind in Deutschland (und in der EU) gesetzlich definiert als Nährstoffe in konzentrierter Form, zum Beispiel in Kapseln oder Tabletten, die nur dazu bestimmt sind, die allgemeine Ernährung zu ergänzen. Eine Zulassung wie bei Arzneimitteln gibt es nicht. Die Produkte werden auch nicht daraufhin überprüft, ob sie wirksam sind oder sicher sind beziehungsweise ob die Werbeaussagen stimmen.

Die Senioren-Gemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen traf sich zum Vortrag „Nahrungsergänzungsmittel: (Un)Sinn im Alter?“ in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Generation 55plus im Landgasthof Stark in Wertingen. Ernährungstherapeut Richard Sauer erläuterte die Risiken von Ehrungsergänzungsmitteln. „Die Gefahr der Überdosierung ist gegeben. Außerdem kann es Wechselwirkungen mit Medikamenten geben und mögliche weitere nachteilige Effekte auf den Körper.“ Er betont: Die Nahrungsergänzung etwa von Vitamin D wird empfohlen für Menschen, die selten im Freien sind.

Für die Gesamtbevölkerung wird die Verwendung von jodiertem und fluoriertem Speisesalz und damit hergestellten Lebensmitteln empfohlen. In bestimmten gesundheitlichen Situationen kann die Einnahme von Präparaten sinnvoll sein. Dabei ist die Absprache mit dem Arzt unbedingt notwendig. Eine ausgewogene Ernährung und Bewegung im Freien beugen Mangelerscheinungen vor. Untersuchungen zeigen: Änderungen des persönlichen Lebensstils zahlen sich in jedem Alter aus. Es ist also nie zu spät, sich bewusst zu ernähren und mehr Bewegung in den Alltag zu bringen.

