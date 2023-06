Unternehmen in und um Wertingen helfen zusammen

Netzwerk besteht aus ganz verschiedenen Branchen. Wie die Betriebe sich gegenseitig unterstützen und was sie noch vorhaben.

25 Landkreis-Mitglieder zählt der Wertinger Zweigverband eines weltweiten Unternehmernetzwerks. Es trägt den Namen Business Network International (BNI). Der örtliche Zusammenschluss feierte jetzt seine erste Geburtstagsparty. Die findet im Wertinger Café der Z-Studios statt. Doch wie kam es zur Gründung des Wertinger Zweigverbands "BNI Via Ister". Vor allem, wie kam es dazu, dass die Mitglieder laut Website im ersten Jahr rund 1,1 Millionen Euro zusätzlichen Umsatz, netto und provisionsfrei, erzielten?

Herbert Diepold initiierte den Wertinger Zweigverein

Das erfahren die Gäste vom Gründer Herbert Diepold aus Wertingen. Seit 2017 ist der Inhaber der Firmen TAF Services Objektbetreuung und Gaiatree Geomantie Mitglied im Augsburger BNI-Chapter, wie die Zusammenschlüsse genannt werden. Er fragte sich: „Warum gibt es das bei uns in Wertingen nicht?“ Kurzerhand initiierte er einen entsprechenden Zweigverein für die Zusamstadt und deren Umgebung. Mittlerweile unterstützt er diesen als Partnerdirektor.

Beim einjährigen Geburtstagstreffen mit vielen geladenen Gästen – potenziellen künftigen Mitgliedern – erläutert den größten Vorteil des Netzwerkens: den Wert von Weiterempfehlungen qualifizierter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Noch dazu in einem weltweiten Verbund, der ruckzuck auch Auslandsaufenthalte möglich machen kann. Die Unterstützung in Notsituationen ist bei BNI ebenfalls Ehrensache. Diepold gibt ein konkretes Beispiel: Netzwerkpartner hatten während der Corona-Einschränkungen die Mitarbeiter eines Betriebs aufgenommen, bis der Betrieb wieder selbst loslegen konnte. Somit werden nicht nur die einzelnen Betriebe gestärkt, sondern auch die Region. Das freut den Wertinger Wirtschaftsreferenten Franz Stepan, der Grüße von Bürgermeister Willy Lehmeier überbringt.

Als Chapterdirektor des BNI Via Ister engagiert sich Tino Kastl, Metallbauer aus Jettingen-Scheppach. Mitgliederkoordinator ist der Dillinger Marketingberater Florian Padberg, und die Gesundheitsexpertin Lisa Beck aus Untermagerbein setzt sich als Schatzmeisterin ein. Wöchentliche Treffen bieten den Mitgliedern die Möglichkeit, sich kennenzulernen, auszutauschen und sogar Freundschaften zu schließen.

Johannes Sing hat direkten Draht zu anderen Unternehmern

„Ich habe den direkten Draht zu anderen kompetenten Unternehmern. Deren Tipp ist Gold wert, das spart mir Zeit und Geld“, erklärt der Höchstädter Repräsentant der Deutschen Vermögensberatung, Johannes Sing. Auf die Branchenexklusivität und die Entstehung toller gemeinsamer Projekte der Unternehmer verweist Thomas Baumann, Inhaber der Bezirksdirektion Signal Iduna aus Dillingen: „Nur ein einziger Vertreter eines Fachgebiets kann im örtlichen Unternehmerteam vertreten sein. Denn wir wollen keine Konkurrenzsituationen schaffen.“ So kann er auch guten Gewissens Freunden und Geschäftspartnern Tipps geben, die um Rat fragen. Zudem veranstaltete Baumann zusammen mit Joshua Schirm von der Health Solutions UG ein exklusives Event für Selbstständige und Unternehmer zum Thema „Gesundheit im Fokus“ im Haus der Wirtschaft in Dillingen.

Die Gesundheitsexpertin Lisa Beck aus Untermagerbein weiß: „Jeder von uns ist in seinem Bereich gut und macht den anderen auf Unstimmigkeiten aufmerksam.“ Beispielsweise, wenn auf der Website etwas nicht datenschutzkonform ist. Immobilienfachmann Max Schwarzmann aus Wertingen hat die Erfahrung gemacht: „Wenn ich einen Statiker brauche oder einen Spezialhandwerker, muss ich nicht lang auf einen Termin warten.“ Denn die Netzwerkpartner suchen eine Lösung. Den Austausch auf Augenhöhe beim wöchentlichen Treffen stellt IT-Fachmann Pascal Mair aus Gablingen heraus: „Das hilft extrem, auch im privaten Umfeld.“

Neue Mitglieder sind jederzeit auch als Gast willkommen

Als Besucherbetreuer ist Hans-Philipp Ayrle für die Vorstellungsrunde an diesem Abend zuständig. Mit dem Mikrofon geht der Steinheimer Inhaber einer Landtechnik- und Motorgerätefirma durch die Reihen, und jeder darf sich und sein Fachgebiet vorstellen. Bei der Menge an Teilnehmern bringt das viel Gesprächsstoff, während sie sich am Food Truck von Elfi Eisenhofer aus Lauingen das beste Schmankerl aussuchen und auf den Impulsvortrag zum Thema „Kommunikation“ des Augsburger Keynote-Speakers und Vertriebsprofis Andreas Höld freuen.

Neue interessierte Unternehmer und Selbstständige sind jederzeit auch als Gast herzlich willkommen und können bei einem Unternehmerfrühstück dabei sein. Weitere Infos zum Unternehmerteam, eine aktuelle Mitgliederübersicht und Anmeldung unter www.bni-viaister.de. (AZ)