Unterricht in Wertingen im grünen Klassenzimmer

Um die uns umgebende Natur richtig wahrzunehmen, dürfen Kinder in der Wertinger Grundschule draußen im Freien im Klassenzimmer sitzen.

Lernen in der Natur macht Spaß, den Lehrern und Kindern gleichermaßen. Laut Forschungsergebnissen sei sowohl das umgebende Grün als auch die frische Luft besonders förderlich bei der Vermittlung von Unterrichtsinhalten, heißt es in einer Mitteilung der Wertinger Grundschule an unsere Zeitung. Und weiter: "Da aufgrund der Corona-Pandemie der Unterricht so oft wie möglich nach draußen verlagert werden sollte, konnten hier gleich zwei Dinge miteinander vereint werden." Und die Grundschule Wertingen bekam endlich das lang ersehnte Außenklassenzimmer. So könnten demnach direkt im Unterricht naturnahe Erfahrungen gemacht werden.

Im Freien lernt es sich besonders gut

Die Wiese, die an den Musiksaal angrenzt, bot genau die richtige Fläche für die Realisierung des grünen Klassenzimmers. Durch die Bäume ist es immer schön schattig und somit ideal, um draußen zu lernen. Der Bauhof bearbeitete den Boden und brachte dicke Baumstämme und große Findlinge zur Begrenzung der Wiese an. Zudem sei ein Areal in der Mitte mit zahlreichen Fuhren Kies aufgeschüttet worden, heißt es in der Mitteilung weiter.



Bei der Suche nach Sitzmöglichkeiten fand man bei der Firma Binswanger – Naturpflege aus Geratshofen den richtigen Ansprechpartner und Unterstützer. Zur großen Freude der Schülerinnen und Schüler gab es von der Firma Sitzhocker, die aus Baumstämmen gesägt waren. (AZ)