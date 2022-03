Unterwegs auf Firmentour

Wertinger Schüler und Schülerinnen besichtigen Betriebe in Buttenwiesen.

Im Rahmen der Berufsorientierung den Betrieb zu finden, der für alle Schülerinnen und Schüler interessant ist, gestaltet sich nicht immer ganz einfach. Aus diesem Grund haben sich die Klassenleiter der achten Klassen an der Mittelschule Wertingen, Carolin Fingerle, Lisa Schwaninger und Wolfgang Mayr entschlossen, eine andere Form der Betriebsbesichtigung anzubieten. Dabei konnte man sich mit den drei Firmen Erwin Müller, Romakowski und Surteco auf einen Besuchstag einigen.

Jugendliche informierten sich bei Erwin Müller, Surteco und Romakowski

Im Vorfeld wurde von den Schülerinnen und Schülern der Betrieb ausgewählt, der ihren Interessen entsprach. So konnte jede Firma aufmerksame und motivierte Besucher und Besucherinnen empfangen. Bei Erwin Müller die Versandabteilung, bei Surteco die Größe der Anlagen oder bei Romakowski die Herstellung des speziellen Dämmstoffes: die gut vorbereiteten Führungen eröffneten den Schülern und Schülerinnen neue und beeindruckende Einblicke in die Arbeitswelt. Darüber hinaus erhielten die Jugendlichen detaillierte Informationen über Ausbildungsberufe, wie Fachkraft für Lagerlogistik, Kauffrau beziehungsweise Kaufmann im Einzelhandel, Mediengestalter/-in, Medientechnologe, Konstruktionsmechaniker/-in oder Kauffrau/-mann für Büromanagement aus erster Hand. Zum Abschluss wurde jede Gruppe noch mit einem kleinen Präsent überrascht.

Zur Information ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen erstellte jedes Besichtigungsteam im Anschluss an der Schule in Wertingen ein kurzes Video, in dem das besuchte Unternehmen vorgestellt wird. (pm)

