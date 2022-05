Wertingen

vor 50 Min.

Urbanes Lebensgefühl zieht am Wertinger Marktplatz ein

Plus Mit Lukes Herrensalon und dem Restaurant „Die Siebzehn“ sind zwei neue Anlaufstellen an den Wertinger Marktplatz gezogen, die neue Impulse setzen. Das Flair des Standortes wollen beide einfangen.

Von Benjamin Reif

Es ist mittlerweile „Leben in der Bude“ am Wertinger Marktplatz 7. Das viel beachtete Bauprojekt, architektonisch angelehnt an ein Fachwerkhaus, beheimatet im Erdgeschoss das neue Restaurant „Die Siebzehn“ von Sandro Santamaria.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen