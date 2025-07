Nachruf: Helmar Haupt gehörte zum Wertinger Stadtbild

„Zeitlos ist nur die Ewigkeit“ steht unterhalb der Sonnenuhr am Fachwerkhaus in der Wertinger Schützenstraße. Alois Sailer, Heimatdichter und ehemaliger Kreisheimatpfleger, ergänzte den Spruch vor vielen Jahren mit den Worten „und der Helmar“. Nun verstarb Helmar Haupt, der in dem Fachwerkhaus lebte und den viele in Wertingen und Umgebung kennen, am 5. April kurz vor seinem 91. Geburtstag.

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis