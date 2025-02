Die meisten Sieger beim musikalischen „Concertino“-Wettbewerb kommen aus Wertingen

Der Bayerische Blasmusikverband, in Kooperation mit dem Bayerische Musikrat, möchte mit seinen Angeboten die musikalische Jugendarbeit fördern. Nirgendwo in Schwaben wird dies so ernst genommen wie in Wertingen. Die Musikschule und die Stadtkapelle Wertingen bieten ihrem musikalischen Nachwuchs daher seit Jahrzehnten optimale Entfaltungsmöglichkeiten und stellen die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Solo-, Duo- und Kammermusikwettbewerben.

Beim diesjährigen „Concertino“ Wettbewerb, dessen Verbandsentscheid am Wochenende in Ursberg stattfand, starteten von insgesamt 90 Teilnehmern aus ganz Schwaben, allein 17 Musikerinnen und Musiker aus den Reihen der Musikschule und Stadtkapelle. 13 Wettbewerbsbeiträge wurden mit einem ausgezeichneten Erfolg und drei mit einem sehr guten Erfolg prämiert. Elf Musikerinnen wurden aufgrund ihrer Punktzahl zum Landeswettbewerb, der am Samstag, 29. März, in Nürnberg stattfinden wird, weitergeleitet. Sechs Musikerinnen waren sogar die besten in ihrer Kategorie und Altersklasse und wurden zu Verbandssiegern gekürt.

Wertinger Holzbläser trotzen mit Klarinetten und Saxofon ihrer Konkurrenz

Als absoluten Spitzenreiter in der Erfolgsbilanz kann sich Manfred-Andreas Lipp mit seiner Klarinetten- und Saxofonklasse bezeichnen. Allein fünf Verbandssiegerinnen kommen dieses Mal erneut aus seinen Schülerreihen. Die Klarinettistin Sophia Tschan erhielt mit 98 von 100 Punkten die höchste Punktzahl unter den Wertingern. Im Duo mit ihrer Schwester Isabel erhielt sie zudem 94 Punkte und wird am Landeswettbewerb teilnehmen. Der elfjährigen Saxofonistin Celina Bunk gelangen im Solovortrag eine Auszeichnung mit 97 Punkten und im Duo mit ihrer Partnerin Johanna Pfeiffer tolle 95 Punkte. Die Saxofonistin Sarah Wiedmann ist ebenfalls Verbandssiegerin und erhielt für eine beeindruckende Leistung 95 Punkte. Auch Lucia Reiter am Tenorsaxofon bekam für ihren Wettbewerbsbeitrag das Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg“ und 92 Punkte. Die Klarinettistin Emelie Tschan erreichte in der Altersklasse II einen sehr guten Erfolg mit 90 Punkten.

Auch aus den Reihen der Holzbläserklassen von Heike Mayr, Sabrina Steinle und Eva Kellermann freuen sich Schülerinnen über hohe Punktzahlen. Die neunjährige Querflötistin Anna Binswanger hat sich mit 93 Punkten für den nächsten Wettbewerb qualifiziert. Auch die beiden Klarinettistinnen Ella Caesar und Luisa Sporer stellen sich nach 93 Punkten der bayerischen Konkurrenz, genauso, wie Sarah Steger, die sich mit der Querflöte in Altersgruppe II 94,7 Punkte und den Verbandssieg erspielt hat. Die Musikerinnen Jasmin Harlacher und Deborah Rink erhielten 92 Punkte, Emma Günther 91,7 Punkte und das Klarinettenduo mit Franziska Lerch und Annalena Konle 90 Punkte.

Wertingens Schulleiterin Heike Mayr freut sich über die erfolgreichen Musikschüler

Aus der Klasse von Tobias Schmid sind nach dem Regionalwettbewerb im Herbst 2024 die Trompeterin Laura Mayr und der Trompeter Paul Feldengut als beste Blechbläser hervorgegangen. Beim Wettbewerb mit der schwäbischen Konkurrenz gelang Laura Mayr ein sehr guter Erfolg mit 89 Punkten und Paul Feldengut ein ausgezeichneter Erfolg mit 91 Punkten.

Schulleiterin Heike Mayr freut sich über das erfolgreiche Abschneiden der Wertinger Musikschüler und Musiker der Stadtkapelle. Für jeden ist die Teilnahme an einem Wettbewerb ein Gewinn und so hofft sie, dass sich weiterhin viele Instrumentalisten den Anstrengungen einer Wettbewerbsvorbereitung stellen und von den Proben mit den professionellen Klavierbegleitern Angelika Iwanow und Kirill Kvetniy profitieren können. Nicht nur den beiden Pianisten, auch den beteiligten Lehrkräften gilt ihr Dank für die Vorbereitung und Betreuung. (AZ)