Das sagt Landrat Markus Müller zum Quarantäne-Urteil

Plus Ein Wertinger Vater hatte gegen eine verordnete Quarantäne gegenüber seinen zwei Söhnen sowie deren Mitschülern aus dem Jahr 2020 geklagt und vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof recht bekommen. Das Gesundheitsamt hat demnach nicht korrekt gehandelt.

Der Wertinger Familienvater Andreas Unger hat - stellvertretend für seine beiden Söhne - einen Prozess zur Corona-Quarantäne vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gewonnen (wir berichteten). Es ging um die von der Montessori-Schule verhängte Quarantäne-Anordnung für eine ganze Schulklasse aufgrund eines positiv getesteten Schülers im Oktober 2020, von der auch die Söhne des Mannes betroffen waren. Die Schüler mussten sich in Quarantäne begeben, obwohl es keinen konkreten Verdacht einer Ansteckung gegeben hatte. Ein „Freitesten“ war nicht möglich. 14 Tage lang mussten sie von der Außenwelt abgeschottet verbringen, ebenso mehrere ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler.