Verbandstag des Chorverbands Kreis Dillingen

Umrahmt von Chorbeiträgen des ausrichtenden Männergesangvereins begrüßte 1.Vorsitzender Franz Lingel als Ehrengäste Vize-Landrat Alfred Schneid, Dillingens OB Frank Kunz, CBS Präsident Jürgen Schwarz, Ehren-Kreis-Chorleiter Anton Kapfer sowie Ehrenmitglied Walter Ernst. Nach Grußworten des 1.Vorstandes des Männergesangvereins, Hans Brugger, stellte Lingel die Beschlussfähigkeit fest. Ein Gedenken an die Verstorbenen in 2024 folgte. In seinem Bericht blickte Lingel auf ein mit Versammlungen, Vorstandssitzungen und Konzerten volles Jahr zurück. Sein Dank galt den Vorstandschaften, Chorleiter/Innen und Sänger/Innen für ihr großes Engagement. Alfred Schneid überbrachte Grüße von Landrat Müller und verwies u.a. auf die Tradition der Sängerbünde die bereits 1848 die Demokratische Bewegung anführten. Mit "Vergelt's Gott" von OB Frank Kunz für die vielfältige ehrenamtliche Chorarbeit übergab er eine Spende. Jürgen Schwarz erläuterte die in 2025 geplanten Aktivitäten des CBS. 2025 ist als "Jahr der Stimme" ausgeschrieben. Fokus ist insbesondere die Arbeit mit Kinder.

Schützenmeisterin Elke Rieß sieht positiven Ertrag beim Chor-Verbandstag

Anschließend konnte Schatzmeisterin Elke Rieß einen positiven Ertrag für 2024 in ihrem Finanzbericht aufzeigen. Eine vorzügliche Buchführung wurde ihr von Kassenprüfer Franz Hörbrand bestätigt. Der Empfehlung zur Entlastung für die Vorstandschaft folgte die Versammlung einstimmig. Kreis-Chorleiterin Sibylle Mathia blickte auf eine bunte und vielfältige Chorarbeit im Chorverband zurück. CBS Chorleiter Michael Finck informierte über die Teilnahme des Dillinger Kreis-Chores am 1.6.25 beim Deutschen Chorfest 2025 in Nürnberg. Er erläuterte den CBS-Chorwettbewerb in 2025 mit 8 Jugendchören. Für weitere umfangreiche Informationen des CBS übergab er erneut an Jürgen Schwarz. Auf Anregung der PiccaDilly's wird sich Sibylle Mathia um ein Kreis-Chor Kinderkonzert kümmern. Nach weiteren Chorvorträgen schloss Franz Lingel mit seinen Dankesworten die Versammlung. Zum Ausklang gab es "Pizza-Buffet".

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!