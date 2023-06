Wertingen

Die Pizzeria Calabria in Wertingen darf keinen Alkohol mehr ausschenken

Im Restaurant Calabria in Wertingen wird derzeit weder Wein noch Bier ausgeschenkt. Grund dafür ist eine fehlende Baugenehmigung, die nun das Landratsamt bemängelt.

Grigorius Konstantinidis versteht die Welt nicht mehr. Der Pächter der Pizzeria Calabria in Wertingen darf seit Mitte Mai keinen Alkohol mehr ausschenken. Das beliebte Lokal in der Industriestraße hat keine gültige Gaststättenerlaubnis mehr. Der Grund dafür ist, dass das Restaurant und die Freifläche des Lokals ohne Erlaubnis erweitert worden seien, so die Auskunft aus dem Landratsamt. Grundlage für diese Entscheidung sei eine entsprechende Genehmigung aus dem Jahr 2001.

Konstantinidis hat laut eigenen Angaben das Lokal im November vergangenen Jahres übernommen. Die Tatsache, dass ihm nun aufgrund der fehlenden Genehmigung die gültige Gaststättenerlaubnis entzogen wurde, kann er nicht nachvollziehen. "Ich habe nicht verstanden, wie das mit dem Alkoholverbot zusammenhängt", erklärt der Pächter. Er hat dennoch alle Hebel in Bewegung gesetzt und unter anderem die Hausbesitzerin um die entsprechenden Unterlagen gebeten. Inzwischen habe er die Dokumente weitergegeben und hofft darauf, dass diese schnell bearbeitet werden.

