Vergewaltigung in Wertingen: 16-Jähriger sitzt weiter in U-Haft

Ein 16-Jähriger aus Wertingen sitzt in U-Haft. Der Vorwurf lautet Vergewaltigung.

Plus Die Ermittlungen der Polizei zur Vergewaltigung in Wertingen laufen auf Hochtouren. Der Dillinger Kripo-Chef erklärt den aktuellen Stand – und hat eine Bitte.

Rund eineinhalb Wochen nach einer Party in Wertingen ermittelt die Polizei auf Hochtouren. In diesen Tagen werden weitere Gäste der Party von Beamten der Dillinger Kriminalpolizei vernommen. Es kam dort zu körperlichen Auseinandersetzungen. Auch der Vorwurf der Vergewaltigung steht im Raum. Ein 16-Jähriger befindet sich deshalb in einer Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Personen, die derzeit von der Polizei vernommen werden, sind alle ebenfalls im jugendlichen Alter, berichtet Kripo-Chef Michael Lechner.

Detailliertere Angaben könne er aber nicht machen. Er erklärt: "Wir ermitteln immer noch und zudem gibt es ein schutzwürdiges Interesse - für Opfer und Täter." Heißt im Klartext, dass die Persönlichkeitsrechte der Personen, vor allem der unter 18-Jährigen, die an diesem Abend in Wertingen auf der Fete waren, geschützt werden müssten. Die Gerüchteküche brodle ohnehin, speziell im ländlichen Raum kenne schnell jeder jeden.

