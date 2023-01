Auto, Fahrrad oder zu Fuß: So bewegen sich die Wertinger fort

Plus Das erste Mal gibt es Klarheit darüber, wie stark die Wertinger das Rad und das Auto nutzen und wie oft sie zu Fuß gehen. Manches Ergebnis überrascht dabei.

Diese Ergebnisse waren mit Spannung erwartet worden: Zum ersten Mal haben die Stadträte und Stadträtinnen Wertingens es schwarz auf weiß vorliegen, wie sich die Leute in der Zusamstadt fortbewegen. Wer geht zu Fuß, wer setzt auf das Rad, wer auf das Auto - und welche Strecken werden mit welchem Verkehrsmittel frequentiert? Antworten auf diese Fragen liefert die nun vorliegende Auswertung der Haushaltsbefragung, die zu diesem Thema bis zum April vergangenen Jahres durchgeführt wurde. Reiner Neumann von Modus Consult, der in diesem Bereich die Stadt schon seit vielen Jahren betreut und berät, präsentierte spannende, teils verblüffende Einblicke. Die Daten sind dabei verlässlich, denn die Rücklaufquote war mit 13 Prozent für eine derartige Befragung sehr hoch. Rund 1200 ausgefüllte Fragebögen liefern den Verkehrsplanern eine hervorragende Datengrundlage.