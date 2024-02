18-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Wertingen

In Wertingen hat sich am Freitagabend ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Dabei kam ein junger Mann ums Leben. Vier weitere junge Menschen wurden verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend gegen 21.50 Uhr in der Straße Am Eisenbach in Wertingen ereignet. Das spätere Unfallfahrzeug war nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Bauerngasse unterwegs. Auf Höhe einer Pferdekoppel verlor der 18-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über das Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Baum- und Buschreihe, bevor er schließlich wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde.

Bei dem Unfall in Wertingen ist am Freitagabend ein 18-Jähriger verstorben. Foto: Rudolf Eser, FW Wertingen

Tödlicher Unfall in Wertingen: drei Mitfahrer schwer verletzt

Der 18-jährige Beifahrer erlitt hierbei tödliche Verletzungen, der ebenfalls 18-jährige Fahrzeugführer sowie drei Mitfahrer auf der Rückbank im Alter von 15 bis 17 Jahren wurden verletzt. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung. Nach Informationen unserer Redaktion soll sich der Beifahrer während der Fahrt aus dem Auto gelehnt haben. Er war wohl nicht angeschnallt. Beides ist Gegenstand eines unfallanalytischen Gutachtens, das noch erstellt wird, heißt es von der Polizei. Im Auto sollen durch den Unfall sämtliche Airbags ausgelöst worden sein.

Der Sachschaden beläuft sich laut dem Bericht der Beamten insgesamt auf etwa 15.000 Euro. Ein Sachverständiger war vor Ort, um das unfallanalytische Gutachten zu erstellen. Die Unfallstelle am nördlichen Stadtrand von Wertingen war zwischen 22 Uhr und 2 Uhr voll gesperrt. Die Polizeistation Wertingen wurde von Kolleginnen und Kollegen aus Dillingen und Augsburg unterstützt. Die Feuerwehr Wertingen sicherte die Unfallstelle mit insgesamt 15 Einsatzkräften ab. (mayjo/AZ)