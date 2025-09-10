Wertingen erneuert Stromvertrag mit LEW Verteilnetz

Wertingen und die LEW Verteilnetz GmbH schlagen ein neues Kapitel in ihrer langjährigen Strompartnerschaft auf: Die Stadt hat die Erneuerung des Stromkonzessionsvertrags mit der LEW Verteilnetz (LVN) um weitere 20 Jahre beschlossen. Bereits im Mai war der Vertrag Thema im Stadtrat. Bei einem Termin im Hauptsitz der Lechwerke in Augsburg unterzeichneten Bürgermeister Willy Lehmeier und Norbert Wiedemann, Geschäftsführer der LEW Verteilnetz, nun die Vertragserneuerung, die die Stromversorgung der Kommune gewährleisten soll. So heißt es in einer Pressemitteilung.

Bereits seit 1911 besteht die Netzpartnerschaft zwischen der Stadt Wertingen und den Lechwerken. Über das Stromnetz in Wertingen werden jährlich rund 42 Millionen Kilowattstunden verteilt – an private Haushalte, Gewerbe und Industrie. LEW-Vorstandsmitglied Christian Barr sagt: „Wir freuen uns sehr, die langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft mit der Stadt Wertingen fortzusetzen. Der neue Konzessionsvertrag ist ein wichtiger Baustein für eine stabile, zukunftsfähige und leistungsfähige Stromversorgung in der Region.“

LEW Verteilnetz hat eine Betriebsstelle in Wertingen

Auch Bürgermeister Lehmeier betonte die Bedeutung der Vertragserneuerung: „Mit der LEW Verteilnetz arbeiten wir weiterhin mit einem Partner zusammen, der seine Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit über viele Jahre unter Beweis gestellt hat. Das gibt uns und unseren Bürgerinnen und Bürgern Planungssicherheit.“

Der Wegenutzungsvertrag berechtigt die LVN dazu, öffentliche Straßen, Wege und Plätze in der Kommune für die Verlegung und den Betrieb von Stromleitungen zu nutzen. Im Gegenzug verpflichtet sich das Unternehmen, eine sichere Energieversorgung zu gewährleisten und eine Konzessionsabgabe an die Kommune zu entrichten.

Die LVN ist für Betrieb, Wartung und Ausbau des Stromnetzes vor Ort verantwortlich. Dazu betreibt die LVN auch eine Betriebsstelle in Wertingen. Diese lokale Präsenz hat sich insbesondere beim Hochwasser im vergangenen Jahr gezeigt: Als die Zusam über die Ufer trat, konnte die LVN unmittelbar reagieren und notwendige Abschaltungen vornehmen. Gemeinsam mit der Kommune arbeitet das Unternehmen zudem aktiv an der Umsetzung der Energiewende – etwa durch den Ausbau intelligenter Netze und die Integration erneuerbarer Energiequellen. So heißt es in der Mitteilung. (AZ)