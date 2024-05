Wertingen

vor 19 Min.

Vernissage in Wertingen: Das Geheimnis hinter Manfred J. Nittbaur

Plus Zur Eröffnung der Ausstellung "Les Secrets" des Wertinger Künstlers Manfred Nittbaur kommt nicht nur ein bekannter Sohn der Stadt. Auch die französischen Gäste sind dabei.

Von Günter Stauch

Mit einem vollen Festsaal im Rathaus, der rund 400 Gästen Platz bieten kann, ist am Samstag die Ausstellung „Les Secrets“ des bekannten Wertinger Künstlers Manfred J. Nittbaur eröffnet worden. Die Gesamtschau von über hundert Werken des höchst engagierten Kunstschaffenden zeigt größtenteils noch nicht veröffentlichte Stücke aus Malerei, Zeichnungen, Glaskunst sowie anderen Objekten. Sie dauert bis einschließlich Sonntag, 2. Juni.

Keine 24 Stunden nach einem großen Festakt zum 35-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft Wertingens mit Fère-en-Tardenois beim Volksfest bekamen es die Gäste aus dem Nachbarstaat wiederum mit einem überzeugten Europäer und Frankophilen zu tun. Dieser wurde am frühen Nachmittag im Schloss als berühmter Sohn der Zusamstadt buchstäblich gefeiert. An seiner Seite bekannte sich ein selbsternannter „Türöffner der Schau“ zu seiner Freundschaft mit Nittbaur und die „wertvollen gemeinsamen Jahre“: der 1948 in Wertingen geborene Karl-Heinz Brodbeck, ein anerkannter Professor der Wirtschaftsethik an einer fränkischen Hochschule. Seine Laudatio auf den ins Rampenlicht gerückten Maler gipfelte sogar in eine Art Liebeserklärung an seinen Heimatort, der seine spätere Karriere schließlich eingeleitet habe. „Ich bin heute gerne hier und freue mich, dass Sie mit dem Gefeierten so einen wertvollen Kunstschatz besitzen dürfen“, betonte der Philosoph und Kreativitätsforscher in seiner launigen Ansprache, die umgehend von Nittbaurs Sohn David für die ausländischen Gäste ins Französische übersetzte wurde. Dessen dreijähriger Sohn Colin erstürmte dabei immer wieder das Rednerpult. Szenen, die den eher familiären Charakter der Festveranstaltung hervorhoben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen