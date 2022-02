Wertingen

Verwirrspiel um die Wertinger Marktplatzberuhigung

Plus Ein Antrag der CSU zu einem Straßenschild am Wertinger Marktplatz scheitert – denn dieses könne schwächere Verkehrsteilnehmer laut Verwaltung eher gefährden. Der Bürgermeister sagt: „Wir müssen die Hosen herunterlassen.“

Von Benjamin Reif

Gegen Ende der Diskussion gab es sogar noch einen Ausflug in die Stadtgeschichte. Stadtrat Johann Bröll holte einen Artikel der Wertinger Zeitung aus dem Jahr 1999 hervor, in dem es – genau wie an diesem Abend, 23 Jahre später – um die Verkehrssituation am Marktplatz ging. Ein Experte habe damals darauf hingewiesen, dass das Ortszentrum „erheblich vom Verkehr belastet“ sei. Auch seien die „Grenzen des Parkangebotes in der Stadtmitte erreicht“. Für die Innenstadt im Bereich der Hauptstraße und des Marktplatzes schlug der damalige Planer eine „Zone 20“ vor, für den nördlichen Marktplatz eine Mischzone mit zehn Stundenkilometern. Diese „enormen Geschwindigkeitsbegrenzungen“ ermöglichten eine „Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer“.

