Fleckvieh zeigt sich in Wertingen von seiner besten Seite

Ein äußerst hochwertiges Angebot konnten die Wertinger Fleckviehzüchter bei der September-Auktion in der Schwabenhalle anbieten. Bestens entwickelte Bullen mit hervorragenden Zuchtwerten, leistungsstarke Jungkühe mit tollen Eutern sowie hoffnungsvolle Zuchtkälber konnten die zahlreich erschienenen Kaufinteressenten und Besucher laut Pressemitteilung in der Zusamstadt bestaunen.

Icon vergrößern Die Spitzenkuh des Marktes, eine natürlich hornlose Merci-Tochter. Sie stammt aus der Zucht der Familie Böhm, Oppertshofen, und wurde von einem Betrieb aus Baden-Württemberg erworben. Foto: Rivergen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Spitzenkuh des Marktes, eine natürlich hornlose Merci-Tochter. Sie stammt aus der Zucht der Familie Böhm, Oppertshofen, und wurde von einem Betrieb aus Baden-Württemberg erworben. Foto: Rivergen

Von den 18 aufgetriebenen Fleckviehbullen wurden drei von einer Besamungsstation für den Prüfeinsatz angekauft. Zwei von ihnen sicherte sich die Bayern-Genetik aus Grub. Zum einen den natürlich hornlosen Manaslu-Nachkomme aus der Zucht der Familie Kraus in Deubach mit besten Zuchtwerten aus einer extrem starken Hashtag-Tochter. Zum anderen einen Insta-Sohn mit starken Zuchtwerten in Exterieur (äußerer Körperbau) und Leistung. Er wurde von der Familie Sing aus Diemantstein vorgestellt. Die Besamungsstation Greifenberg sicherte sich einen Wiederwind-Sohn. Alle weiteren Bullen wurden zu einem Durchschnittspreis von stolzen 3350 Euro (2750 bis 3900 Euro) in den Deckeinsatz verkauft.

Icon vergrößern Ein Wiederwind-Sohn mit Gesamtzuchtwert 143, gezüchtet von der Familie Eberle aus Mörslingen, vorgestellt vom Aufzuchtbetrieb Aumiller aus Merching. Käufer war für 8400 Euro die Besamungsstation Greifenberg. Foto: Rivergen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Wiederwind-Sohn mit Gesamtzuchtwert 143, gezüchtet von der Familie Eberle aus Mörslingen, vorgestellt vom Aufzuchtbetrieb Aumiller aus Merching. Käufer war für 8400 Euro die Besamungsstation Greifenberg. Foto: Rivergen

Äußerst stark war laut Mitteilung des Vereins Rivergen auch das Angebot bei den Jungkühen. Die 54 vorgestellten Tiere bestachen mit besten Fundamenten und sehr guten Eutern, erreichten zudem eine unglaubliche Milchmenge von 31,7 Kilogramm.

Spitzengruppe der Käufer aus Hessen, Baden-Württemberg und Nordbayern

Dass die Qualität der Wertinger Tiere bis über das Zuchtgebiet hinaus bekannt ist, sei wieder einmal belegt worden, da ein Großteil der Spitzengruppe von Käufern aus Hessen, Baden-Württemberg und Nordbayern erworben wurde. Der Durchschnittspreis lag bei 3.244 Euro.

Icon vergrößern Sahne-Tochter, von der Hermanns Agrar in Reistingen. Sie imponierte mit tollem Euter und 35,8 Kilo Tagesgemelk. Sie blieb im heimischen Zuchtgebiet und wechselte für 3800 Euro in den Landkreis Günzburg. Foto: Rivergen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sahne-Tochter, von der Hermanns Agrar in Reistingen. Sie imponierte mit tollem Euter und 35,8 Kilo Tagesgemelk. Sie blieb im heimischen Zuchtgebiet und wechselte für 3800 Euro in den Landkreis Günzburg. Foto: Rivergen

Umfangreich war dieses Mal wieder der Auftrieb bei den weiblichen Zuchtkälbern. Den Tageshöchstpreis von 1020 Euro erzielte hier ein natürlich hornloses Wittum-Kalb vom Betrieb Ewald aus Bräunlingen. Im Durchschnitt lag der Preis bei 6,56 Euro pro Kilo bei einem Gewicht von 101 kg. Bereits am Montag fand die Versteigerung der männlichen Nutzkälber statt. Diese konnten wieder zulegen und notierten bei 95 kg Durchschnittsgewicht 10,89 Euro/kg.

Nächster Großviehmarkt am 8. Oktober in Wertingen

Die kommenden Kälbermärkte folgen jeweils am Montag, 15. September, (mit männlichen Zuchtkälbern) und 29. September. Der nächste Großviehmarkt findet am Mittwoch, 8. Oktober, in der Schwabenhalle Wertingen statt. (AZ)