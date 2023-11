Wertingen

Viele „Baustellen“ machen Landwirten im Kreis Dillingen zu schaffen

Bei der Obmännerversammlung in Gottmannshofen wurde auch über die Problematik an großen Weizenmengen aus der Ukranie gesprochen.

Plus Bei einer Versammlung des Bauernverbandes geht es nicht um Brückenbauten oder Straßensanierungen, sondern Verbote, Einschränkungen und Behördengängelung.

Von Günter Stauch Artikel anhören Shape

Mit beißender Kritik an der Politik, aber auch versöhnlichen Signalen an Kritiker, haben die Ortsobmänner beim Bayerischen Bauernverband im Landgasthof Stark in Gottmannshofen getagt. Dabei erregte der Auftritt des seit einem Jahr amtierenden Landespräsidenten Günther Felßner großes Aufsehen.

Der Franke hatte schweres Gepäck dabei. Die eigentliche „Hauptspeise“ wurde erst nach dem köstlichen Mahl aus Schweinsbraten und Spätzle zu Beginn der Veranstaltung serviert: Ein stattliches Zehn-Punkte-Förderprogramm im frisch aufgelegten „Zukunftsvertrag zur Landwirtschaft in Bayern“, das der prominente Gast aus Mittelfranken ausführlich vorstellte. Staatsregierung und der Bayerische Bauernverband schlagen darin wichtige Pflöcke für die Branche ein.

