Viele erfolgreiche Abgänge bei Montessori in Wertingen

Bei 17 von 33 Schülern steht bei den Qualifizierten Mittelschulabschlüssen eine 1 vor dem Komma. 21 erlangen den Mittleren Bildungsabschluss, 20 das Fachabitur.

In einem „Dreisprung“ ist es den Wertinger Montessori-Schülerinnen und Schülern möglich, bis zum Fachabitur zu gelangen. Am Freitag wurden laut Pressemitteilung zum Qualifizierenden Mittelschulabschluss (QA) 33 Schülerinnen und Schüler beglückwünscht, drei von ihnen hatten die Traumnote 1,0 erreicht, weitere 14 hatten eine 1 vor dem Komma. Die 21 M10-Schülerinnen und Schüler legten mit 100 Prozent Erfolgsquote die Prüfungen zum Mittleren Bildungsabschluss an der Mittelschule Wertingen ab.

Der finale Absprung mit einem erfolgreichen Fachabitur in Richtung Studium oder Ausbildung gelang 20 jungen Erwachsenen an der Montessori-Fachoberschule. In den drei Ausbildungsrichtungen Gestaltung, Sozialwesen und Wirtschaft legten die FOS-Schüler*innen und Schüler ihre Prüfungen an den staatlichen Partnerschulen in Augsburg und Donauwörth ab. Im Vergleich mit den Ergebnissen der staatlichen bayerischen Fachoberschulen können die externen Montessori-Schülerinnen und Schüler gut mithalten.

Ein gemeinsamer Campus in Wertingen

Viele der Montessori-Absolventen gehen ihren schulischen Weg von der ersten bis zur zwölften Klasse auf dem gemeinsamen Campus in Wertingen, sogenannte „Quereinsteiger“ stoßen im Lauf der Zeit in den verschiedenen Jahrgangsstufen dazu, weil sie das freie Lernen ohne Noten erleben möchten. Vor allem in der FOS sei dies „eine Art des Lernens, die Jugendlichen entgegenkommt und sie gleichzeitig herausfordert.“ Hier gehe es darum, „miteinander zu lernen und gleichzeitig das Miteinander zu lernen!“, sagte die Schulleiterin der FOS, Heike Kahler, in ihrer Abschlussrede.

„Werde der Du bist“, war der Wunsch der Geschäftsführerin der Schule, Sonja Spiegler, an die Absolventen und sie schlug damit den Bogen zu Maria Montessori, die vom „inneren Bauplan“ in der Entwicklung des Menschen spricht. Diesen inneren Plan in jedem Einzelnen zur Entfaltung zu bringen, sei Aufgabe der Schule. Die Schulleiterin der Volksschule, Beate Lahner-Ptach, gab den Schülerinnen und Schülern viel Zuversicht mit auf den Weg mit den Worten: „Man muss lernen, was zu lernen ist und dann seinen eigenen Weg gehen!“

Für jeden einen Monte-Taler

Sehr herzlich und persönlich bedankten sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen beider Schularten bei ihren Lehrkräften. Die Bindung zwischen Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schülern bezeichnete der Schülersprecher, Julian Meyerhöfer, als „intensiv und einmalig“. Vom Elternbeirat gab es für jeden, der die Schule verlässt, einen Monte-Taler, verbunden mit der Einladung, sich beim großen Jubiläum des Montessori-Campus am 8. Mai 2024 wiederzutreffen.

„An der Montessori-FOS können sich Kurzentschlossene derzeit noch bewerben. Eine bestandene Mittlere Reife ist Voraussetzung“, teilt der Schulträger mit. Infos gibt es unter www.montessori-fos-wertingen.de oder per Telefon unter 08272-6410760. (AZ)