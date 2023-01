Wertingen

Viele Schüler wechseln: Wenn das Gymnasium zu schwer wird

Zum Halbjahr wechseln in diesem Jahr in Wertingen mehr Schüler und Schülerinnen als sonst vom Gymnasium auf die Realschule. Die Lehrkräfte und Fachleute kennen auch die Gründe dafür.

Plus Warum gerade in diesem Jahr in Wertingen die Schulart häufiger gewechselt wird und wie die Realschulen in der Region damit umgehen.

Dass Schülerinnen und Schüler im Halbjahr vom Gymnasium auf die Realschule wechseln – das gab es schon immer. Doch dieses Jahr sei dieses Phänomen "geballter". Diesen Eindruck hat Sebastian Bürle, der Schulleiter des Wertinger Gymnasiums. "Das sind mit Sicherheit Spätfolgen der Corona-Pandemie", sagt Bürle. So sei in der Zeit der Pandemie "sinnvollerweise der Leistungsaspekt nicht im Vordergrund gestanden und so manchem Schüler wurde eher die Möglichkeit eingeräumt, doch in die nächste Jahrgangsstufe vorzurücken." Im Homeschooling habe es zwangsläufig gar keine Noten und in der Phase der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nur sehr eingeschränkt Noten gegeben. Doch nun sei seit eineinhalb Jahren die Schulnormalität zurück. So mancher Bub und so manches Mädchen merke jetzt, dass die Schulart nicht passe. "Am Gymnasium ist es meist dann der Fall, wenn in der sechsten Klasse die zweite Fremdsprache dazukommt", erklärt Bürle.

