Vier Firmen wollen im Industriepark Geratshofen wachsen

Der Industrie- und Gewerbepark in Geratshofen wird wohl vergrößert. Vier Unternehmen planen den Bau verschiedener Hallen und Lager.

"Ein Weihnachtsgeschenk" nannte es Werner Dehm vom Planungsbüro Opla aus Augsburg, wenn deutsche Firmen an ihrem Standort bleiben und erweitern wollen. Im Industrie- und Gewerbepark Geratshofen ist das der Fall: Gleich vier Unternehmen möchten sich hier vergrößern. Deshalb wurde in der jüngsten Sitzung des Wertinger Bauausschusses eine Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplan notwendig.

Industrie- und Gewerbepark im Wertinger Ortsteil Geratshofen wächst

Den aktuellen Plänen zufolge wird das Industriegebiet in Richtung Süden und Westen wachsen, der Grünbereich außen herum wird an anderer Stelle durch ökologische Ausgleichsflächen ersetzt. Das Textil-Versandhaus Buttinette möchte eine Logistikhalle, Glas- und Metallbau Eitle eine Lager- und Montagehalle bauen. Das Unternehmen Stärkere Stoffe Georg Wagner will eine Lkw-Halle und mehrere Silos errichten, im Anschluss an die Biogasanlage von Alois Wiedemann soll ein Gärrestelager entstehen.

Die Ausschussmitglieder stimmten den Vorhaben in der noch frühen Planungsphase zu. "Nur positiv" nannte Bürgermeister Willy Lehmeier, dass sich gleich vier Firmen in Geratshofen vergrößern wollen. Über die Gewerbesteuer trügen sie schließlich dazu bei, dass in Wertingen die verschiedensten Projekte realisiert werden können. Der Industriepark in Geratshofen ist die Fläche mit dem größten Potenzial für gewerbliche Ansiedlungen und Vergrößerungen in Wertingen.

