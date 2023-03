Wertingen

18:15 Uhr

"Viva Wertingen" soll das Städtle lebendig halten

Plus Die Wirtschaftsvereinigung sieht mit Sorge auf die Geschäftsschließungen und will nun Ideen bündeln. Außerdem wird es wieder eine Frühlingsaktion und die Wertinger Nacht geben.

Von Marion Buk-Kluger

Was tut die Wirtschaftsvereinigung Wertingen (WV)? "Menschen, die hier arbeiten, sollen, müssen unterstützt werden", beantwortete Anina Hirn, Beirätin der Wirtschaftsvereinigung Wertingen diese Frage. Und gab beim Frühjahrsempfang der WV gleich eine Idee des Vorstands bekannt, die aufgrund der derzeitigen Situation im Städtle zustande kam. Anina Hirn erklärt: "Es verabschieden sich Geschäfte, Betriebe schließen, Nachfolger werden gesucht. Wir sehen es mit Sorge, dass sich das Bild im Städtle in den vergangenen Jahren verändert." Doch man schaffe es nicht alleine, es schaffe auch weder der Stadtrat noch der Bürgermeister alleine, es gehe nur gemeinsam, dieser Veränderung zu begegnen.

Ideen für Wertingen sollen gesammelt werden

Die Idee "Viva Wertingen“ sei daher geboren worden, um Wertingen am Leben, lebendig zu halten. "Man will schließlich nicht in leere Schaufenster blicken. Wir müssen uns zusammensetzen, nicht bemängeln, was vermeintlich versäumt wurde, sondern vorangehen.“ Daher sei die Intention, eine Projektgruppe für alle, deren Herz für Wertingen schlägt, zu gründen. Ideen und Anregungen sollen gesammelt werden, damit man gemeinsam dafür sorgen könne, dass Wertingen lebendig bleibt.

