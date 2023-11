Volkstrauertag in Wertingen: Mahnung, wie brüchig der Frieden ist

Bürgermeister Willy Lehmeier spricht am Kriegerdenkmal. Er weist auf die gelebte deutsch-französische Partnerschaft in Wertingen hin.

Die Gedenkstunden zum Volkstrauertag werden seit dem vergangenen Jahr in Wertingen im Wechsel in der katholischen oder in der evangelischen Kirche abgehalten. In der Bethlehemkirche fand die Gedenkandacht mit Pfarrer Haug statt. Ein Klarinettenquartett umrahmte die Feierlichkeit. Sämtliche Fahnenabordnungen der Vereine samt Bundeswehr bildeten dabei ein Spalier. Bürgermeister Willy Lehmeier, einige Stadträte, sowie die Sudetendeutsche Landmannschaft, vertreten von den fünf Arbesschwestern in ihrer Egerländertracht.

Grundstein für den Frieden in Europa – die deutsch-französische Partnerschaft

Am Kriegerdenkmal sagte Bürgermeister Lehmeier, dass am Ende des Zweiten Weltkriegs Hoffnung groß gewesen sei, dass nun alle verstanden hätten, dass Krieg keine Lösung sei. Grundstein für den lang andauernden Frieden in Europa sei die deutsch-französische Versöhnung gewesen. Der Rathauschef betonte: "Wir leben in Wertingen die Partnerschaft und Freundschaft zwischen Deutschen und Franzosen." Jährlich besuchten sich junge Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Wertingen und der Partnerstadt Fère en Tardenois.

Die Andacht zum Wertinger Volkstrauertag wurde in der evangelischen Bethlehemkirche abgehalten. Die Fahnenabordnungen der Vereine standen im Altarraum Spalier. Foto: Konrad Friedrich

"Für uns Deutsche bedeutet der Volkstrauertag, dass unser Totengedenken mit Bezug zu den Weltkriegen eine Mahnung ist und bleiben muss", betonte Lehmeier. Ein Dank gelte all denen, die heute diesen Volkstrauertag gestalten, den Fahnenabordnungen, die Kränze für die Verstorbenen niederlegen, die sich in ihrer Vereinsarbeit für Frieden und Versöhnung einsetzen. "Die Toten der vergangenen beiden Weltkriege wie der aktuellen Kriege zeigen uns, wie brüchig Frieden ist", erläuterte Lehmeier. Es sei wichtig, sich neben der militärischen Verteidigung für Friedensverhandlungen auf diplomatischem Wege weiterhin einzusetzen. Und es sei wichtig, Vorurteile in unserer Gesellschaft abzubauen und freiheitliche und menschwürdige Lebensbedingungen dort einzufordern, wo es sie nicht gibt und sie dort zu verteidigen, wo sie angegriffen werden. Deshalb, so Lehmeier, lebe am Volkstrauertag 2023 die Hoffnung weiter, dass alle Menschen friedlich miteinander leben.

Drei Böllerschüsse werden in Wertingen abgegeben

Als die Fahnen sich zum Kameradenlied, gespielt durch die Stadtkapelle Wertingen senkten, wurden drei Böllerschüsse in den nächtlichen Himmel abgegeben.

