Der Pfaffenhofener Adventsmarkt feiert Premiere

Pfaffenhofens Vereine tun sich zusammen und organisieren erstmals gemeinsam einen Adventsmarkt im Hof des Zehentstadels. Was alles geboten sein wird.

Weihnachtliche Gestecke, dazu dekorierte Advents- und Türkränze bot der Obst- und Gartenbauverein Pfaffenhofen vergangenes Jahr nach dem Gottesdienst vor der Kirche an. Das kam gut an. In kurzer Zeit war alles weg und vorbei. Das will der Verein nun ausbauen, nimmt dazu alle anderen Ortsvereine samt Pfarrgemeinderat mit ins Boot und organisiert einen vorweihnachtlichen Adventsmarkt im Hof des Zehentstadels. Der findet bereits am kommenden Samstag, 19. November, statt.

Alle Pfaffenhofener Vereine werden dabei sein

Zu finden sein werden dort natürlich erneut die Kränze und weihnachtlichen Naturgestecke des Gartenbauvereins. "Allerdings bieten wir einiges mehr an, wollen das Ganze dazu etwas ausschmücken", erzählt Regina Lang als zweite Vorsitzende des Pfaffenhofener Vereins. Ausschmücken heißt für die 41-Jährige, dass alle anderen örtlichen Vereine ebenfalls etwas anbieten werden. So wird es Essen und Trinken in verschiedensten Formen geben: Fischburger der Fischer, eine Asia-Pfanne des Pfarrgemeinderats, Brat- und Feuerwürste der Feuerwehr, Spiralkartoffeln der Schützen und selbst gebackene Plätzchen des Sportvereins – um nur einiges zu nennen.

Dazu finden sich ganz spezielle Getränke – vom weißen Glühwein mit Aperol bis hin zum warmen Apfelsaft mit Schuss und Sahnehäubchen. "Natürlich bieten wir dazu auch unseren Apfelsaft im fünf- und zehn-Liter-Pack zum Mitnehmen an", sagt Regina Lang. Sie freut sich, dass aus dem Ursprungsgedanken des Kranzverkaufes jetzt ein rundherum gemütliches Beisammensein werden soll. "Wir sind eine Truppe von überwiegend jungen Leuten mit kleinen Kindern im Gartenbauverein." Sie schätzten alle, dass jetzt auch andere aktiv mitmachen.

Auch selbst Genähtes und Honig gibt es auf dem Adventsmarkt Pfaffenhofen

Ihre Kränze verzieren die Gartenbaufrauen vorzugsweise mit aus Holz ausgesägten und aus Beton gegossenen Dekoelementen. Dazu werden Menschen aus dem Ort selbst Genähtes sowie alles rund um den Honig verkaufen. Auch ein Kinderprogramm ist vorgesehen. Was genau, werde sich laut Lang zeigen. Sie denkt dabei an Märchen und Malaktivitäten.

Das Wetter sollte natürlich möglichst mitspielen. Alternativen sind gleichzeitig mit eingeplant. "Dann ziehen wir in den Zehentstadel um", sagt Lang. Dazu befinden sich sowohl das Heim des Obst- und Gartenbauvereins als auch das der Fischer in unmittelbarer Nähe.

Dass der Verein bereits vor dem ersten Advent stattfindet, habe laut Regina Lang zweierlei Gründe. Zum einen sei es sinnvoll, Adventskränze frühzeitig anzubieten. Zum anderen wolle man keine Gegenveranstaltung zu anderen Märkten und Veranstaltungen in der Gemeinde Buttenwiesen ins Leben rufen. Vielmehr freue man sich, wenn auch Menschen über Pfaffenhofen hinaus den Weg zum Zehentstadel finden. Lang: "Wir wollen einfach neuen Schwung reinbringen, in unser Vereinsleben und ins Dorfleben."

Der vorweihnachtliche Adventsmarkt im Zehentstadel Pfaffenhofen findet am Samstag, 11. November, von 17 bis circa 21 Uhr statt.