Wertingen

24.04.2023

Von den Anden bis in die Sahara: Diese beiden Wertinger sind Weltenbummler

Gabriel und Manfred Münzner kennen die Welt bestens, fühlen sich aber auch stets der Wahl-Heimat tief verbunden. Sie unterstreichen das am Marienbrunnen in Wertingen.

Plus Gabriele und Manfred Münzner sind nicht nur weltweit unterwegs. Sie organisieren Vorträge und berichten von ihren Reisen – und haben einen aktuellen Reisetipp.

Von Günter Stauch

Wäre der Weltenbummler eine staatlich geschützte Berufsbezeichnung, hätten diese beiden höchst sportlich daherkommenden wie sympathischen Typen sie redlich verdient. Auch wenn Gabriele („Gabi“) und Manfred („Manni“) Münzner sich als Pensionisten sehen und dem Berufsalltag mit ihren 70 und 76 Jahren schon längst entflohen sind. Von einer gemütlichen Reise in den Ruhestand kann jedenfalls bei dem Paar keineswegs gesprochen werden, tourt es doch schon seit vielen Jahren um den ganzen Globus.

Das Paar aus Wertingen hat viele Dutzende von Ländern besucht

Was durchaus so betrachtet werden kann, schließlich weist die große bunte Weltkarte der Münzners kaum weiße Flecken auf. Also Regionen auf der Erde, die von den „Zugereisten“ Wertingern aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen noch nicht betreten wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

