Wertingen

vor 17 Min.

So lebten zwei Frauen aus dem Landkreis Dillingen früher in der DDR

Plus Krystyna Hüttner und Kerstin Jahn leben heute im Landkreis Dillingen, kommen aber aus der ehemaligen DDR. Sie erzählen von Erlebnissen – schönen, tragischen und aufregenden.

Von Taisia Matwejew Artikel anhören Shape

Noch heute erinnert sich Krystyna Hüttner an ihre ersten Eindrücke der Deutschen Demokratischen Republik, der DDR. Marode Straßen, graue Häuser und Wachleute auf Schritt und Tritt. „Du musstest aufpassen, was du sagst. Du konntest nie erahnen, welcher Nachbar dich an die Stasi verrät“, erzählt die Musiklehrerin der Wertinger Musikschule. Sie erinnert sich, wie Soldaten stets Wache halten mussten. Die Gewehre der Soldaten sind alle entsichert – falls einer von beiden fliehen wollte, sollten die anderen ihn mit Waffengewalt stoppen. „Der Unterschied von dem propagierten Traumbild der Deutschen Demokratischen Republik zur Realität ist groß“, so Hüttner.

Ihr Onkel, Ernst Respondek, habe zu DDR-Zeiten in Ost-Berlin gelebt. Ihre Familie besuche ihn jährlich. Krystyna Hüttner sagt, für ihren Onkel sei der Mauerfall zu spät gekommen. Er erkrankte wenige Zeit zuvor an Krebs. Durch die mangelnde medizinische Versorgung hätten die Ärzte die Erkrankung zu spät diagnostiziert. Die Patentochter und Nichte ist sich sicher: Mit der westlichen medizinischen Versorgung hätte man seinen Tumor früher entdecken und sein Leben vielleicht noch verlängern können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen