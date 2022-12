Wertingen

06:00 Uhr

Von der Schönheit des Alltags

Plus Das Künstlerpaar Ursula Geggerle-Lingg und Ulrich Lingg zeigt neue "Keramik im Atelier". Es gibt praktische Dinge und Gefäße mit einer überraschenden Wirkung.

Von Hertha Stauch Artikel anhören Shape

Ein Blick aus dem Fenster der Keramikwerkstatt von Ursula Geggerle-Lingg zeigt, was sie inspiriert. Es sind die kleinen Überraschungen des Alltags, Augenblicke, die aufblitzen und vergehen, faszinierende Momente der Endlichkeit. Da ist der erste Frost, der auf den Stängeln der Kapuzinerkresse hinauf kriecht, der Mohn, der sich in der herbstlichen Dürre verfärbt, da sind Schatten, die das Licht wirft. Was sich draußen das Jahr über abspielt, findet sich drinnen wieder in Formen und Farben, im Glanz oder stumpfen Ton der Glasur, im Zufall, der entsteht, wenn die Künstlerin die selbst gerührte Masse schöpft und über die Gefäße laufen lässt.

