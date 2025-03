Von Goethes Lieblingssender bis zur Radiopredigt auf dem stillen Örtchen

Neben den Massenwellen und dem bekannten „Super-Hit-Mix“ gab und gibt es im Radio schon immer auch die seltenen Sender. Dem wird Alexander Hölzle am Sonntag, 16. März, in seinem Vortrag „Exoten im Äther“ im Wertinger Radio- und Telefonmuseum auf dem Grund gehen.

Dabei handelt es sich um eines der Lieblingsthemen des Referenten. Wie ein Forscher geht Hölzle auf die Suche nach sonderbaren Tönen und Geräuschen, die aus dem breiten Feld der Radiosender kommen. Abseits von bekannten Klängen auf allen Kanälen, gab und gibt es auch Exotisches im Äther. Programme mit besonderer Zielrichtung, besonderem Hörerkreis oder technischen Besonderheiten. Da wäre zum Beispiel der Sender, auf dem die Radiopredigt auf dem stillen Örtchen gesprochen wurde. Oder der Sender, den man nur mit mehrjährigen Arbeitsverträgen hören darf. Einen, auf dem „Eidechsen“ gesendet wurden oder Anzeigetafeln Radio hören. Auch das Verbrechen hat seinen festen Platz im Äther. Obendrein wäre da noch Goethes Lieblingssender und nicht zuletzt jener, der seit Jahrzehnten nicht einen einzigen Hörer hat.

Vortrag im Radiomuseum Wertingen: Ein Einblick in ganz besondere Sender

Der Vortrag am Sonntag, 16. März, um 15 Uhr im Radio- und Telefonmuseum Wertingen führt die Zuhörerinnen und Zuhörer auf einem Streifzug durch die Radiolandschaft in Bild- und Tondokumenten.

Info: Das Radio- und Telefonmuseum hat jeden dritten Sonntag des Monats von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Immer an den Öffnungstagen ist der Ortssender Wertingen des Radio- und Telefonmuseums auf Mittelwelle 801 im Umkreis von circa vier Kilometern zu hören. Der Sendeleiter des Museumssenders Bernd Schmid stellt die Sendungen immer aktuell zusammen und bringt Infos zu kulturellen und sonstigen Veranstaltungen. Seine Sendungen, die er mit Musik – Schlagern von den 20ern bis in die 80er Jahre – auf Schallplatten zusammenstellt, hat in Wertingen schon seine Lieblingshörer gefunden. (AZ)