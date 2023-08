Wertingen

vor 49 Min.

In Wertingens Schulen geht es auch in den Ferien rund

In den Schulen geben jetzt die Handwerker den Ton an. In der Wertinger Mittelschule werden derzeit neue Böden verlegt. Unser Bild zeigt Eugenio Cont in einem der Klasssenzimmer.

Plus Während die Kinder entspannen, wird in den städtischen Gebäuden in Wertingen gearbeitet. In Gottmannshofen kommt Farbe zum Einsatz.

Von Lioba Reiter

Leere Flure, stille Gänge und ein verlassener Pausenhof. In den Schulen ist während den Sommerferien scheinbar Ruhe eingekehrt. Oder etwa doch nicht? Einige Geräusche tönen aus dem oberen Stock der Mittelschule in Wertingen. Hämmern, Klopfen, zwischendurch ein paar Gesprächsfetzen. Hier arbeiten Kristóf Volter und Eugenio Cont von der Firma Unger Raumgestaltungs GmbH aus Donauwörth. Sie statten die Klassenzimmer während der Sommerpause mit neuen Bodenbelägen aus. Im oberen Stockwerk werden Teppiche verlegt, die unteren Räume bekommen einen robusten Linoleumboden. Geplant ist das Verlegen der Böden für ein bis zwei Wochen, allerdings kann es sich noch etwas länger ziehen. Bei einigen Materialien gebe es Lieferschwierigkeiten. Das würde die Bauarbeiten behindern, klärt Volter auf. „Dagegen können wir nichts machen.“

Die Mittelschule in Wertingen bekommt einen Fahrradstellplatz

Schon fertiggestellt sind die Installationen zur Digitalisierung an der Mittelschule. Die Firma Elektro Kratochviel aus Wertingen verlegte hierbei Glasfaserleitungen und stattete die Klassenzimmer mit WLan-Routern aus. Diese können also zu Beginn des nächsten Schuljahres direkt genutzt werden. Auch im Außenbereich soll sich in den Sommerferien noch etwas verändern. Die Schule bekommt einen Fahrradstellplatz mit Überdachung.

