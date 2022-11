Wertingen

vor 3 Min.

Vor 900 Jahren begann die Wertinger Geschichte

Wer die Originalurkunde der ersten schriftlichen Erwähnung Wertingens bewundern will, wird nicht in einem bayerischen Archiv fündig, vielmehr muss man sich in die Schweiz begeben: Die kaiserliche Urkunde vom 11. November 1122 wird im Staatsarchiv Schaffhausen aufbewahrt. Die entscheidende Stelle "Arebonis et uxoris eius Mathildis de Wertungin" ist farblich markiert.

Plus Weil Aribo von Wertingen und seine Frau Mathilde sich vor langer Zeit einen Platz im Himmelreich sichern wollten, kam es zu einer folgenreichen Schenkung, der Wertingen seine Gründung verdankt.

Von Benjamin Reif Artikel anhören Shape

Die Wertinger Geschichte der Stadt Wertingen beginnt an einem außergewöhnlichen Datum: Die erste urkundliche Erwähnung Wertingens findet am 11.11.1122 statt. An diesem Tag stellte Kaiser Heinrich V. in Bamberg eine Urkunde aus, mit der er die Besitzungen und Rechte des Benediktinerklosters Allerheiligen in Schaffhausen am Rhein (Schweiz) bestätigte. In dieser Urkunde sind auch Aribo von Wertingen und dessen Ehefrau Mathilde erwähnt, die dem Kloster Güter in und bei Wertingen (unter anderem die Weihenbergmühle) geschenkt hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen