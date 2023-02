Interview

12:00 Uhr

Vor dem Auftritt in Wertingen joggt "Harry G" auf den Judenberg

Plus Der bayerische Komiker ist mit seinem Programm "Hoamboy" in der Zusamstadt und begeistert sein Publikum. Im Interview verrät er noch mehr Geheimnisse.

Von Marion Buk-Kluger

Sie sind in Regensburg und am Schliersee aufgewachsen, waren aber zum BWL-Studium auch in Innsbruck und Buenos Aires. Wo ist denn Harry G denn nun lieber „dahoam“? In der Großstadt oder auf dem Land?



Harry G: Es ist alles schön, man kann es sich überall schön machen. Aber automatisch dort, wo weniger Leute sind, ist mehr Natur. Und das ist für mich persönlich extrem spannend. Weil ich viel in die Berge gehe. Aber auch das Leben in der Stadt, in München, hat schon was, etwa im Sommer, wenn die Städte belebt sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen