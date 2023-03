Vororchester der Stadtkapelle Wertingen gibt Konzert in Berlin

Das Vororchester der Stadtkapelle Wertingen unter der Leitung von Karolina Wörle wird zu Beginn der Osterferien auf großer Konzertreise in Berlin unterwegs sein.

Kein Arzt und keine Medikamente können derzeit die Krankheit der Vororchestermusiker der Wertinger Stadtkapelle heilen. Die hoch ansteckende Krankheit, genannt Reisefieber, breitet sich von Woche zu Woche weiter aus. Geheilt werden die Musiker und Musikerinnen vermutlich erst am 1. April, denn dann steigen 43 Kinder, 13 Begleiter und die Dirigentin in den Reisebus Richtung Berlin.

Die Vorbereitungen laufen in Wertingen seit Wochen auf Hochtouren

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen zu dieser Konzertreise auf Hochtouren. Auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange erhalten die jungen Wertinger Künstler und Künstlerinnen eine Führung durch den Bundestag mit anschließendem Essen im Paul-Löbe-Haus. Ein Besuch im Naturkundemuseum und im Museum am Checkpoint Charly mussten organisiert werden. Zeit zum Shoppen auf dem Ku’damm durfte beim Erstellen des Terminplanes natürlich auch nicht vergessen werden.

Ihre musikalische Visitenkarte geben die Jüngsten der Stadtkapelle Wertingen am Sonntag, 2. April, um 16 Uhr in der Seniorenresidenz „Katharinenhof“ in Spandau ab. Dafür wird seit Wochen fleißig geprobt und sogar ein ganzer Probentag wurde noch dafür verwendet, den Musikstücken den letzten „Schliff“ zu verpassen. Zum Abschluss der fünftägigen Reise wird dann noch das Olympiastadion in Berlin besichtigt, bevor es am 5. April wieder nach Hause geht. (AZ)

