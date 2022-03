Wertingen

vor 22 Min.

Walter Geggerles Aquarelle: Luftige Leichtigkeit

Plus Mit Kunstwerken aus der Wertinger Artothek kann man es sich zu Hause schön machen. Die heute vorgestellten Bilder passen perfekt zur Frühlingsstimmung.

Von Verena Hafner

Immer wieder andere Kunstwerke in den eigenen vier Wänden zu genießen, das ermöglicht die Wertinger Artothek allen Kunstinteressierten. Zur Auswahl stehen rund 370 Bilder. Originalkunstwerke, Originaldrucke und Kleinplastiken der zeitgenössischen Kunst können für drei Monate ausgeliehen werden. „Viele wollen es sich einfach schön machen in ihrer Wohnung“, sagt Ursula Geggerle-Lingg von der Artothek. Diese bestückt aber auch die Büros leitender Mitarbeiter der Stadt Wertingen sowie des Einwohnermeldeamtes. „Wenn keine Ausstellung ist, hängen auch in den Gängen Bilder der Artothek“, sagt Geggerle-Lingg. So schmückt zurzeit ein Bild von Walter Geggerle – ihrem verstorbenen Vater – ein Büro des Schlosses.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .