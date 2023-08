Wertingen

Bekleidung, Deko und Geschenke: Warum das Cottage in Wertingen schließt

Gela Vergas-Netzel hat das Cottage in der Hauptstraße in Wertingen leer geräumt. Ihre Waren hat sie fast alle verkauft.

Plus Inhaberin Gela Vergas-Netzel schwärmt von ihrer Zeit in Wertingen und verrät, sie nun machen wird. Laut Vermieter gibt es Interessenten für das Ladengeschäft.

Von Elli Höchstätter

Der Geruch von Räucherstäbchen hängt in der Luft. „Das wird Wochen dauern, bis der sich ganz verflüchtigt hat“, sagt Gela Vergas-Netzel und lacht. Mittlerweile ist es fast nur noch der Duft, der an das Geschäft Cottage in Wertingen erinnert. In dem 45 Quadratmeter großen Laden in der Hauptstraße in Wertingen konnte man mehr als vier Jahre lang Bekleidung, Deko und Geschenke kaufen.

Das Geschäft in Wertingen wurde regelrecht leer gekauft

Nun hat Gela Vergas-Netzel ihr Geschäft leer geräumt. Sie hat fast alles verkauft. Nur einige wenige Gegenstände sind geblieben. Die wird sie vor die Tür stellen und verschenken. Der Laden ist mittlerweile geschlossen. Der Grund: All die Dinge, die sie noch für die letzte Zeit vor der Schließung besorgt hatte, sind weg. „Die Leute haben meinen Laden leer gekauft“, sagt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

