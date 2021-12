Wertingen

16:27 Uhr

Warum die Wertinger Grundschule mehr Jugendsozialarbeits-Stunden bekommt

Plus 403 Kinder werden an der Wertinger Grundschule unterrichtet. Jetzt wird die Jugendsozialarbeit aufgestockt. Die Schulleiterin nennt Gründe, warum das nötig wurde.

Von Cordula Homann

Körperliche Auseinandersetzungen. Schulangst. Schulunlust. Ein Mangel an Sozialkompetenz. All diese Probleme gibt es wohl an vielen Schulen. Aber auch an der Wertinger Grundschule. Am Montag war das Thema im Jugendhilfeausschuss des Dillinger Landkreises.

