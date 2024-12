Was auf der Wertinger Schlossweihnacht 2024 geboten ist

Der Boden rund um das Wertinger Rathaus ist bereits mit Hackschnitzel ausgelegt, die Buden stehen schon und der große Christbaum vor dem Schloss ist mit einer Lichterkette geschmückt – alles ist bereit für die 19. Schlossweihnacht, die am Freitag, 6. Dezember, starten wird. Welche Standbetreiber in diesem Jahr neu sind und was an Rahmenprogramm geboten ist, verrät Mitorganisatorin Verena Beese.

Auf kulinarischer Seite wird etwa Alexandra Schön von Isa‘s Café zum ersten Mal heißen Aperol, alkoholfreie heiße Orange und Kirschpunsch anbieten. Zu essen wird es vegetarische Gnocchi mit Tomate und Salbei geben, Apfelkrapfen werden in einem „Show Cooking“ zubereitet – die Besucherinnen und Besucher werden also dabei zusehen können, wie die Süßspeise entsteht. Angelehnt an den Wirbel rund um die beliebte Dubai-Schokolade, die mit Pistazie und Engelshaar gefüllt ist, werden an Schöns Stand Dubai-Lebkuchen verkauft, wie Beese verrät. Ebenfalls neu ist eine Bude, an der Langos und Champignonpfanne angeboten werden.

Bei der Schlossweihnacht gibt‘s auch Langos und Champignonpfanne

Wer Weihnachtsgeschenke und Kunsthandwerk einkaufen möchte, wird auf der diesjährigen Schlossweihnacht ebenfalls viel Neues entdecken. So sind laut Beese die Stände des Dominikus Ringeisenwerks aus Meitingen und der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung aus Wertingen zum ersten Mal dabei. Hier werden Eigenprodukte etwa aus Stoff und Leder angeboten, außerdem Ofenanzünder, Buchfaltkunst und Weihnachtsdeko. An anderen Buden gibt es selbst genähte Taschen, Holz-Deko und andere Gegenstände aus Lauterbach. Obendrein beschreibt Beese die Häkelketten, die an einem Stand verkauft werden – „wahre Kunstwerke“ aus Perlen und Drahtfäden, die wie Schmuck getragen werden können.

Daneben werden aber auch viele altbewährte Beschicker das Wertinger Schloss umringen. Wieder mit dabei sind viele örtliche Vereine, die Feuerwehr, die Bundeswehr, das BRK oder auch die Fußballabteilung des TSV Wertingen. 47 Stände werden es sein, so Beese, doch weil an den beiden Wochenenden nicht immer die gleichen Beschicker da sind, kommt die Organisatorin auf insgesamt über 55 Anbieter.

Krimhilde erzählt Märchen in Wertingen

Und auch ein Rahmenprogramm wird geboten sein. In der Märchenhütte trägt „Krimhilde, die Sagenhafte“ Erzählungen vor (freitags und samstags jeweils um 18 und um 19 Uhr, sonntags um 17 Uhr). Die Schlossengel Mara und Lara sind freitags und samstags jeweils um 17.30 und sonntags um 15 und um 17.30 Uhr anzutreffen. An den Sonntagnachmittagen bietet der Waldgasthof Bergfried im Gewölbekeller Kaffee und Kuchen an. Hier findet am 7. Dezember um 18 Uhr außerdem ein Konzert der Streicherakademie Wertingen statt. Obendrein wird die Krippenausstellung der Wertinger Krippenfreunde vom 6. bis 8. Dezember im Foyer und im Sitzungssaal des Rathauses zu sehen sein. Diese ist über den Schlosskeller zugänglich. Freitagabends, so Beese, werden außerdem die Jagdhornbläser von der Schlossmauer herab spielen.

Eröffnet wird die Schlossweihnacht am Freitag, 6. Dezember, um 17 Uhr. Dann wird Bürgermeister Willy Lehmeier mit den beiden Schlossengeln auftreten. Damit diese von hoch oben im Schloss auf die Gäste hinunter sprechen können, wurden bereits zwei Fenster in den Rathaus-Büros freigeräumt, wie Beese verrät. Umrahmt wird der Start vom Blechbläser-Ensemble.

Info: Die Schlossweihnacht in Wertingen findet am zweiten und am dritten Adventswochenende statt. Am Freitag und Samstag ist jeweils von 17 bis 21 Uhr geöffnet, an den Sonntagen von 14 bis 21 Uhr.